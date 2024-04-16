مواعيد قطع الكهرباء فى أحياء ومراكز الجيزة.. اعرف ساعتك

كتبت - مرام محمد

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى تطبيق جدول تخفيف الأحمال في محافظة الجيزة وباقي المحافظات بعد انتهاء مدة قرار مجلس الوزراء الشهر الماضي بوقف جدول تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان تيسيرًا على المواطنين.

واستأنفت الوزارة العمل بجدول تخفيف الأحمال ليكون قطع التيار الكهربائي من الساعة 11 صباحًا وحتى الـ5 عصرًا وفقًا لـ6 مجموعات لمدة ساعتين وربع بحد أقصى لكل مجموعة ما عدا المجموعة الأخيرة ساعة واحدة، وذلك بعدما تم تغيير مواعيد الانقطاع بعد الخامسة مساءً لتكون قبلها، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعدم قطع الكهرباء خلال الليل.

وبدورها، كشفت محافظة الجيزة عن جداول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء بنطاق مراكز ومدن وأحياء المحافظة، منها الهرم وفيصل والعمرانية والطالبية وبولاق الدكرور والرماية وحدائق الأهرام والدقي والمهندسين وبشتيل ومراكز أوسيم ومنشأة القناطر والحوامدية والواحات البحرية وكرداسة والصف وأطفيح والعياط والبدرشين.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية مواعيد تخفيف الأحمال بأبرز المناطق في محافظة الجيزة.







































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