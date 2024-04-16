مفوضية اللاجئين: مصر تستضيف 570 ألف لاجئ سودانى

كتبت : هند المغربي

قالت مفوضية الامم المتحدة لشئون اللاجئين انه منذ اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل 2023، اضطر أكثر من 8.2 مليون شخص على النزوح والفرار من ديارهم بحثاً عن الأمان والمساعدة سواء داخل البلاد أو خارج حدودها، جاء ذلك خلال بيان للمفوضية اليوم علي خلفيه مرور عام علي الصراع السوداني.

وأضاف بيان المفوضية أنه يتجاوز عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية في مصر حتى الآن 300 ألف شخص، في حين أن إجمالي عدد اللاجئين في مصر تجاوز ال 570 ألف وأن هناك ما يقرب من 1.8 مليون لاجئ وعائد عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة، خاصة إلى تشاد، تليها مصر ويشكل أكثرهم من النساء والأطفال. مما يجعل الوضع في السودان أحد أكبر أزمات الحماية في العالم. ومع عدم وجود نهاية للصراع، وتقدر المفوضية وشركاؤها أن ما يصل إلى 2.3 مليون شخص سيعبرون إلى البلدان المجاورة بحلول نهاية عام 2024.

تستقبل المفوضية في مصر يومياً ما يتراوح بين 2000 إلى 3000 لاجئ من الذين يسعون للحصول على المساعدة في مكاتب المفوضية في القاهرة والإسكندرية.