اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أبريل 2024 02:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع وفقدان 16 شخصا فى انقلاب قارب بالهند.. وحريق بأحد طوابق وزارة الداخلية بنيودلهى

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 01:54 م
مصرع وفقدان 16 شخصا فى انقلاب قارب بالهند.. وحريق بأحد طوابق وزارة الداخلية بنيودلهى انقلاب قارب ـ صورة أرشيفية
نيودلهى (أ ش أ)

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أعلن مسئولون هنود، أن ستة أشخاص بينهم أربعة أطفال لقوا حتفهم فيما اعتبر عشرة آخرون فى عداد المفقودين إثر انقلاب قارب، اليوم الثلاثاء، فى نهر جيلوم بمدينة سريناجار فى ولاية جامو وكشمير.

ونقلت قناة إن دى تى فى الهندية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، عن هؤلاء المسئولين قولهم إن القارب انقلب عقب انقطاع الحبل الذي كان يستخدم من أجل المساعدة على عبور النهر، مشيرة إلى أن فرق الإغاثة بدأت عمليات البحث والإنقاذ للمفقودين.

من جانب اخر أعلن مسئول بإدارة الإطفاء في الهند، أن حريقا نشب، اليوم الثلاثاء، في الطابق الثاني من مكتب وزارة الداخلية في العاصمة نيودلهي.

ونقلت قناة إن دي تي في الهندية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، عن المسئول قوله إنه تم الدفع بسبع سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، الذي تم إخماده بعد ذلك، مشيرا إلى أن النيران اندلعت في بعض أجهزة الكمبيوتر وأيضا بعض الوثائق.

وأضاف المسئول، أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات جراء الحريق، مشيرا إلى أن وزير الداخلية الهندي "أميت شاه" لم يكن متواجدا في المبنى وقت اندلاع الحريق.







الهند

نيودلهى

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انقلاب قارب فى الهند

وزاره الداخليه الهنديه




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