مصرع منجد بالبيلنا سوهاج فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال

سوهاج محمود مقبول

لقى منجد يبلغ من العمر 47 سنة مصرعه بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وذلك على إثر إصابته باشتباه نزيف بالمخ عقب تعرضه للضرب باستخدام عصا شوم في مشاجرة بسبب خلافات الجوار ولهو الأطفال بدائرة المركز، تم ضبط المتهمين والأداة المستخدمة في الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان اللواء مساعد محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة أحد الأشخاص عقب تعرضه للضرب في مشاجرة بدائرة مركز البلينا وتم نقل الجثة للمشرحة بمستشفى البلينا المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بوصول المدعو بركات خ ص ع 47 سنة منجد إلى مستشفي البلينا المركزي مصاباً " باشتباه نزيف بالمخ " وتوفـى أثناء تلقيه الإسعافات ومقيم بمركز البلينا.

بسؤال شقيقه خيري خ ص ع 57 سنة منجد، وزوجته هبه ا خ ا 43 سنة ربة منزل ويقيمان بذات الناحية اتهما إبراهيم ص ا ا " 69 سنة صاحب محل خاص، ونجله شوكت ا ص ا 17 سنة طالب، ونجل شقيقه عبد الخالق م ص ا 18 سنة طالب مقيمين بذات الناحية بالتعدي علي المذكور بعصا شوم كان بحوزة الأول مما نجم عنه إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تم ضبط المتهمين والأداة المستخدمة " بإرشاد الأول " وبمواجهتهم اقرو بإرتكاب الواقعة لذات السبب تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.