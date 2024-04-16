مركز المناخ: ارتفاع مؤقت فى الحرارة غدا.. والعظمى تتجاوز 40 درجة مئوية

كتبت أسماء نصار

‎قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح أنه من المتوقع أن يحدث ارتفاع مؤقت للحرارة غدا الاربعاء بقيم قياسية تتجاوز 40 درجة مئوية .

‎أضاف فهيم أن هناك نشاط للرياح الجنوبية الساخنة في صورة موجة خماسينية تتجاوز فيها سرعات الرياح 40-50 كم / ساعة على معظم مناطق الوادي والدلتا وتتركز على الظهير الصحراوي الغربي "الواحات ، وسيوه والساحل الشمالي الغربي و النوبارية ، وادي النطرون ، و غرب المنيا وبني سويف وتكون محملة بالرمال والأتربة.

‎أوضح فهيم أن الموجة المؤقتة تأتى بعد انخفاض ويليها مباشرة انخفاض مرة أخرى بداية من يوم الخميس شمالا والجمعة جنوبا و حتى منتصف الاسبوع القادم .

يشار إلى أن شهر برمودة بدأ من 9 أبريل ويستمر حتى 8 مايو وهو ثالث شهر في فصل "برت" يعني "الإنبات أو النمو" فى مصر القديمة، عندما ينتهى فيضان نهر النيل وتبدأ كل اراضي مصر فى الاكتساء باللون الاخضر.

ومن الامثال المرتبطة بهذا الشهر "برمودة، دق العامودة" ، وهو ما يعني دق سنابل القمح بعد نضجها وتجهيز القمح للدراس أو تذرية حبوبه بعد الحصاد .