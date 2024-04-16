محافظ كفر الشيخ: إنشاء صفايات الأمطار ورفع المطابق بشارع جمال عبد الناصر ببلطيم

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أنه إنشاء صفايات الأمطار ورفع المطابق الرئيسية والفرعية في شارع جمال عبد الناصر بمدينة بلطيم، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحسين البنية التحتية ومواجهة مشكلة تراكم مياه الأمطار.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن المشروع يأتي ضمن خطة المحافظة الشاملة للتعامل مع مياه الأمطار، والتي تهدف إلى منع تراكم المياه في الشوارع والطرق، وتسهيل حركة المرور، مضيفًا أن أعمال المشروع تشمل إنشاء صفايات جديدة للأمطار في شارع جمال عبد الناصر، ورفع منسوب المطابق الرئيسية والفرعية في الشارع، وربط الصفايات الجديدة بشبكة الصرف الصحي، وتركيب أغطية جديدة للمطابق لرفع مستوى الخدمات والمرافق العامة المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن محافظة كفرالشيخ تنفذ العديد من المشروعات لتحسين البنية التحتية، وتوفير فرص عمل للشباب، بما في ذلك مشروعات رصف الطرق، وتطوير شبكات الصرف الصحي، وتبطين الترع، فضلًا عن إنشاء الأسواق الحضارية، وغيرها من المشروعات الأخرى.



انشاء صفايات الامطار ببلطيم



انشاء صفايات الأمطار