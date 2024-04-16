محافظ بورسعيد يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثانى

بورسعيد محمد فرج

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023/ 2024 لصفوف النقل والشهادات المحلية، جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد مع مسئولي التربية والتعليم ببورسعيد بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ، لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال امتحانات الصفوف النقل و الشهادات المحلية.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن امتحانات المرحلة الابتدائية للصفوف "الرابع والخامس والسادس"، سوف تبدأ في 27 أبريل عام 2024 وتنتهى فى1 مايو 2024 على أن تستمر لمدة 4 أيام وفيما يتعلق بالتعليم المجتمعى تعقد امتحانات الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائى يوم 27 أبريل وتنتهى 1 مايو وتستمر 4 أيام و الصفوف "الرابع والخامس والسادس" تبدأ فى 27 أبريل و تنتهى 1 مايو وتستمر4 أيام.

وأوضح محافظ بورسعيد خلال اللقاء، أن امتحانات الصفوف "الأول الاعدادى المهنى والثاني الاعدادي المهنى"، سوف تبدأ فى 27 أبريل وتنتهى فى 1 مايو وتستمر4 أيام والصف الثالث الاعدادى المهني" تبدأ من 15 مايو و تنتهى فى 21 مايو وتستمر6 أيام وتبدأ امتحانات الأول والثانى الاعدادى العام يوم8 مايو وتنتهى فى 13 مايو وتستمر 5 أيام وتبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية في 15 مايو وتنتهى وتنتهى فى 21 مايو وتستمر لمدة 6 أيام.

وأكد محافظ بورسعيد أن امتحانات التربية الخاصة للصف الأول والثانى سوف تبدأ فى 8 مايو وتنتهى في 13 مايو و تستمر 5 أيام وبالنسية للصف الثالث الاعدادى المدارس التربية الخاصة سوف تبدأ امتحانتها فى 15 مايو وتنتهى فى 21 مايو وتستمر 6 أيام.

وأكد المحافظ أنه يبدأ امتحان الصف الأول الثانوى تربية خاصة يوم 9 مايو وينتهى 23 مايو لمدة7 أيام والصف الثانى الثانوى تربية خاصة يبدأ في 8 مايو وينتهى في 23 مايو لمدة 7 أيام.

وأوضح المحافظ أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوى العام يوم 9 مايو وتنتهى في 23 مايو لمدة 7 أيام على أن تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوى العام يوم 8 مايو وينتهى في 22 ما يو لمدة 7 أيام و نوه أن امتحانات التعليم الفنى "زراعى وصناعى و تجاری" تبدأ يوم 8 مايو وتنتهى فى 23 مايو لمدة 7 أيام.