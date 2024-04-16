محافظ القليوبية يتفقد مشروعات عربات الطعام المؤجرة للشباب في البر الغربي ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم الثلاثاء، كورنيش البر الشرقي بمدينة بنها، وذلك لمتابعة عربات الطعام التي تم إنشائها وتأجيرها للشباب، مؤكدا أن الهدف من المشروع هو تشجيع الشباب وفتح فرص عمل وخلق متنفس حضاري للمواطنين.

وأكد المحافظ، على دعم مشروعات الشباب لتوفير فرص عمل لهم، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقواعد والاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على نظافة الكورنيش، علما بانه سيتم طرح الوحدات المتبقية على الشباب الراغبين فى الايجار خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سبق إضافة 25 عربة طعام متنقلة به وبرجولات ووحدات إضاءة جمالية لخلق متنفس جديد لمدينة بنها.

والتقي المحافظ، بالمواطنين المترددين علي الممشي واستمع منهم عن مدي رضائهم عن الممشي حيث أبدوا إعجابهم بالممشي الذي أصبح متنفس حضاري وآمن لهم فضلا عن موقعه المميز علي الرياح التوفيقي مباشرة مما أضفي علي المكان مزيدا من الجمال والبهاء في أكمل صورة.

كما وجه الهجان، بضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتوفير بيئة مناسبة لهم.

يُذكر أن كورنيش البر الشرقي بمدينة بنها من أهم المشروعات التي تم تنفيذها في المحافظة خلال الفترة الأخيرة، حيث يبلغ طوله حوالي 1400 متر، ويضم العديد من الخدمات الترفيهية، وممشى للترويض، وعدد من المقاعد والبرجولات، وقد تم تشغيل عربات الطعام على الكورنيش لتقديم خدمات الطعام والشراب للمواطنين، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم مشروعات الشباب وتوفير فرص عمل جديدة.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص محافظ القليوبية ،على متابعة مشروعات التطوير الجارية في مختلف أنحاء المحافظة، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وجاءت الجولة بحضور كلا من محمد مرعي رئيس مدينة بنها، وإسلام رجب مدير التطوير الحضري.