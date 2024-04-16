محافظ الإسماعيلية يتابع بدء استلام القمح المحلي بصومعة القنطرة شرق

الإسماعيلية _ السيد فلاح

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بدء استلام القمح المحلي لموسم 2024، بصومعة مركز ومدينة القنطرة شرق، وذلك بحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، ومدير التموين، ووكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، وعضو من هيئة سلامة الغذاء، ومندوب صومعة القنطرة شرق.

وقال المهندس محمد السيد وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، إن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح لهذا الموسم بمراكز المحافظة تبلغ حوالي 38 ألف فدان.

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشُّون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أيَّة كميات من القموح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.



ووجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن واللجان المُشَّكلة بخصوص توريد القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرَّتها وزارة التموين بشأن توريد القموح، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد القموح.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على حافز إضافي لتوريد إردب القمح المحلي لموسم 2024، ليصبح سعر توريد الإردب 2000 جنيهًا درجة نظافة أولى 23.5 قيراط، و1950 جنيهًا درجة نظافة ثانية 23 قيراط، و1900 جنيهًا درجة نظافة ثالثة 22.5 قيراط، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لاتقل عن 22.5 قيراط، وقد لقى هذا القرار رضا مزارعي القمح بالإسماعيلية.