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مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يقدم استقالته للأمين العام

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 08:07 م
مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يقدم استقالته للأمين العام عبدالله باتيلي
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي يقول إنه قدم استقالته للأمين العام.

 

قال كبير مبعوثى الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلى،فى مجلس الأمن الدولى إن التقدم نحو إجراء انتخابات ذات مصداقية فى ليبيا أمر مستحيل دون اتفاق بين اللاعبين السياسيين الرئيسيين.

 

وقال المبعوث الأممى أمام السفراء فى مجلس الأمن إنه يتعين عليهم تنحية المصلحة الذاتية جانبا والتفاوض بحسن نية والتوصل إلى اتفاق بشأن حكومة موحدة مع ضمان إجراء الانتخابات الوطنية لتجنب "انزلاقها إلى التفكك"، وفقا للموقع الرسمى للأمم المتحدة.







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الأمين العام




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