مانيلا: سيتم تفعيل معاهدة الدفاع مع أمريكا إذا قتلت قوة أجنبية جنديا فلبينيا

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قال الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس الابن، إنه سيتم تفعيل معاهدة الدفاع المشترك بين بلاده والولايات المتحدة في حال قتلت ما وصفه بـ "قوة أجنبية" جنديا فلبينيا.

وأضاف ماركوس حسبما نقلت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية اليوم الإثنين أن بلاده لن تتنازل عن أي مساحة من الأراضي الفلبينية تحت قيادته.



وكانت الولايات المتحدة واليابان قد وعدت - في وقت سابق من الأسبوع الجاري - بضخ استثمارات بقيمة مليارات الدولارات بهدف مساعدة الفلبين لتصبح أكثر مرونة اقتصاديًا، وسط ما تشهده من نزاع مع الصين في بحر الصين الجنوبي.



وكانت الفلبين والولايات المتحدة قد أصبحتا حليفتين منذ عام 1951 بعدما وقعت الدولتان على معاهدة الدفاع المشترك التي تضمن أن كل دولة منهما ستدافع عن الأخرى في حال حدوث هجوم مسلح.