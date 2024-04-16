لو عندك مقدمات السكرى.. استشارى يقدم طرق الوقاية من المرض

كتبت فاطمة خليل

مقدمات السكري هي حالة صحية خطيرة حيث تكون مستويات السكر في الدم أعلى من المعتاد، ولكنها ليست مرتفعة بما يكفي حتى الآن لتشخيصها على أنها مرض السكري من النوع الثاني، وتعرضك مرحلة ما قبل السكري لخطر متزايد للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والسكتة الدماغية، فى هذا التقرير نتعرف على طرق الوقاية من مرض السكري.

أعراض مقدمات مرض السكري

من الممكن أن تكون مصابًا بمقدمات مرض السكري لسنوات ولكن ليس لديك أعراض واضحة، لذلك غالبًا ما لا يتم اكتشافه حتى تظهر مشاكل صحية خطيرة مثل مرض السكري من النوع الثاني، بحسب موقع مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي CDC\.

من المهم التحدث مع طبيبك حول إجراء اختبار نسبة السكر في الدم إذا كان لديك أي من عوامل الخطر لمرض السكري، والتي تشمل:

زيادة الوزن

أن يكون العمر فوق 45 عامًا أو أكثر

وجود أحد الوالدين أو الأخ أو الأخت مصابًا بمرض السكري من النوع الثاني

ممارسة النشاط البدني أقل من 3 مرات في الأسبوع

الإصابة بسكري الحمل

الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض

الوقاية من مرض السكري من النوع الثانى

قال الدكتور علاء نعيم، أخصائى أمراض الباطنة والسكر ومناظير الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، أن الوقاية من مرض السكرى لمن يعانى من مقدمات مرض السكرى تشمل:

- تقليل السكريات والدهون المشبعة.

- ممارسة الرياضه باستمرار

- تجنب الفقدان السريع للوزن

- اتبع نظاماً غذائياً صحياً

- تجنب تعاطي التبغ

-التحكم في ضغط الدم ومستويات الكوليسترول

