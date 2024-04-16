قسم المكتبات بآداب القناة تعقد مؤتمرها الطلابى الأول الأحد المقبل

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، موعد انطلاق فعاليات المؤتمر الأول لكلية الآداب قسم المكتبات والمعلومات، والمنتظر عقده يوم الأحد21 إبريل الجارى بكليه الآداب الساعة العاشرة صباحا تحت عنوان: "تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى البحث العلمى وأخلاقيات التعامل معه".

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عادل السعدنى عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والدكتور أحمد فايز رئيس قسم المكتبات والمعلومات.

كما أشار الدكتور ناصر مندور إلى أهمية تناول موضوعات هامة كالذكاء الاصطناعى كمحور أساسى فى جميع الأبحاث بالمؤتمرات الطلابية بالجامعة.

وأوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المؤتمر يضم محاضرة بعنوان تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى البحث العلمى وأخلاقيات التعامل معه للدكتورة أمانى جمال مجاهد أستاذ المكتبات والمعلومات جامعة المنوفية، عضو لجنة أخلاقيات البحث العلمى بالاتحاد العربى للمكتبات والمعلومات.

وأضاف الدكتور عادل السعدنى عميد كلية الآداب جامعة القناة أن المؤتمر يضم ثلاث أوراق عمل ورقة عمل مقدمة من الدكتور أحمد فايز تحت عنوان " تطبيقات الذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات "، والثانية مقدمة من المعيدة هايدى على تحت عنوان "تقنيات معالجة اللغة الطبيعة فى البحث العلمى "، والثالثة مقدمة من المعيدة سلمى الصايغ تحت عنوان " تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى المكتبات الجامعية".

كما أشار الدكتور أحمد فايز أستاذ مساعد تكنولوجيا المعلومات ورئيس قسم المكتبات والمعلومات إلى أهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى المكتبات لفهرسة المحتوى، وتوجيه القراء وتحليل البيانات والكفاءة ودقة عمليات المكتبة، تحسين تجربة المستخدمين وتوفير خدمات متقدمة لهم.

يأتى المؤتمر بإشراف الدكتورة سهير محفوظ الأستاذ المتفرغ ورئيس القسم الأسبق والمشرف العلمى عليه، والدكتور أحمد شعبان، الدكتور حسن الحناوى، الدكتوره هبة خالد، والمعيدين آيه عادل، هايدى على، سلمى الصايغ، ومحمد طايع.



جامعة القناة تعقد مؤتمرها الطلابي الأول