عصام النجار: المنافسة أبرز التحديات أمام الصادرات المصرية

قال اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن هناك توجيهات حكومة لزيادة الصادرات المصرية من 15 : 20%، لذلك كان هناك تكليفات لوضع رؤية محددة لتحقيق الزيادة المنشودة.

أضاف النجار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن أبرز التحديات أمام الصادرات المصرية هي المنافسة، وقد أثبتت الصادرات المصرية جودتها بشكل كبير جدا في الفترة الماضية.

وتابع عصام النجار، أن الصادرات الغذائية شهدت زيادة بنسبة 23% في الفترة الأخيرة.

بلغ حجم إنتاج مصر من حديد التسليح 8 ملايين طن في عام 2023 مقابل 8.4 مليون طن في عام 2022، منخفضًا بنسبة 4%، فيما ارتفع حجم الصادرات المصرية من حديد التسليح بأكثر من 3 أضعاف ليصل إلى 1.54 مليون طن مقارنة بـ523 ألف طن في عام 2022، وفقًا لتقرير نتائج أعمال شركة حديد عز.

وبلغ حجم إنتاج مصر من الصلب الخام 10.4 مليون طن خلال عام 2023 بنسبة نمو 6%، مدفوعًا بزيادة الصادرات، وخاصة الصلب المسطح (HRC)-وفقًا لمنظمة الصلب العالمية- وأمنت حصيلة التصدير الدولارية واردات المواد الخام الأساسية للصناعة.