طلاب الفرقة الرابعة لزراعة القناة فى زيارة لصوامع التخزين بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

زار طلاب المستوى الرابع لقسم الهندسة الزراعية بجامعة قناة السويس، صوامع التخزين و احد المطاحن بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، وتأتي الزيارة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور محمد ياسين عميد كلية الزراعةوالدكتور محمد الحماحمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

نسق للزيارة الدكتور جمال المصري رئيس قسم الهندسة الزراعية، وأشرف على تنظيمها الدكتور شريف رضوان.

جاءت الزيارة استكمالا للجزء العملي لمقرر هندسة عمليات ما بعد الحصاد، حيث تعرف الطلاب على طرق التخزين للحبوب والطحن وتعبئة الدقيق.

وخلال الزيارة، تم استعراض جهود الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين في زيادة السعة التخزينية للصوامع، وتسعى الشركة من خلال توسعاتها وخططها المستقبلية إلى زيادة السعة التخزينية بالصوامع لتحقيق اكتفاء ذاتي.



وتسعى الشركة إلى خلق مناطق جذب جديدة وتوسع زراعي، وتشجيع المزارعين على زراعة القمح والحبوب بجوار المواقع التي يتم إنشاء الصوامع بها، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب في مناطق إنشاء الصوامع.

طلاب الفرقة الرابعة لزراعة القناة



طلاب الفرقة الرابعة لزراعة القناة