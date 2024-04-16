"طب قناة السويس" يكرم مؤسسى قسم الباطنة العامة بالكلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظم قسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعة قناة السويس، حفل تكريم تقديرا لعالمين من قامات أساتذة وعلماء قسم الباطنة العامة في لفتة راقية تعبر عن مدى الإخلاص والعرفان لمجهود وعطاء بلا حدود على مدار سنوات.

جاء الحفل برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبمشاركة وكلاء الكلية الدكتور نادر النمر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رانيا مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

نظم الحفل، قسم الباطنة العامة برئاسة الدكتورة سهام أحمد رئيس مجلس قسم الباطنة العامة.

وخلال الحفل، تم تكريم الدكتور عبد الحميد سرواح أستاذ الباطنة العامة والجهاز الهضمي والكبد، والدكتور عبد الرؤوف الديب أستاذ الباطنة العامة والغدد الصماء وأمراض الدم، وحضر التكريم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لقسم الباطنة العامة.

وفي كلمته، تحدث الدكتور أحمد السقا عن تاريخ وإنجازات ومجهودات الدكتور عبدالحميد سرواح، والدكتور عبدالرؤوف الديب، مؤكداً أن مثل هؤلاء العلماء لاتوفيهم أي كلمات حقهم، لأنهما رموز كبيرة علمًا وخلقًا ومرجع إنساني وعلمي نفتخر بهما، وعطاء بلا حدود لكل الأجيال، وترتبط إنجازات قسم الباطنة العامة بهما، كما ساهما في رفعة وعلو اسم قسم الباطنة العامة وكلية الطب جامعه قناة السويس في المحافل الرسمية.

وفي نهاية الحفل، قام الدكتور أحمد السقا بتسليم دروع التقدير والتكريم للأساتذة الأجلاء، وسط أجواء تغمرها المحبة والسعادة.



مؤسسي قسم الباطنة العامة بالكلية (1)



مؤسسي قسم الباطنة العامة بالكلية (2)



مؤسسي قسم الباطنة العامة بالكلية (3)