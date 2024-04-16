صادرات الصناعات الغذائية تتجاوز المليار دولار في أول شهرين من عام 2024 بنمو 35%

كتب إسلام سعيد

بلغت صادرات الصناعات الغذائية في أول شهرين من عام 2024 حوالي 1019 مليون دولار محققة نسبة نمو قدرها 35% وقيمة نمو 265 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2024 والتي كانت قد بلغت حوالي 755 مليون دولار، وتعد تلك أعلى قيمة صادرات يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

وبلغت صادرات شهر يناير 2024 حوالي 479 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 30% مقارنة بصادرات شهر يناير 2024 والتي بلغت 368 مليون دولار، كما بلغت صادرات شهر فبراير 2024 حوالي 540 مليون دولار بنسبة نمو في الصادرات 40% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2023 والتي بلغت 387 مليون دولار.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال أول شهرين من عام 2024 بقيمة 564 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 29%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 207 مليون دولار بنسبة نمو 71%% وتمثل 20% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 78 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 18%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 48 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 35%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 123 مليون دولار والتي تمثل 12% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.

أما بالنسبة لاهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال أول شهرين من عام 2024 فقد احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 91 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 6%، يليها ليبيا بقيمة 58 مليون دولار ونسبة نمو 25%، فلسطين بقيمة 57 مليون دولار ونسبة نمو 32%، السودان بقيمة 54 مليون دولار ونسبة نمو 140%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 48 مليون دولار ونسبة نمو 35%، الجزائر بقيمة 43 مليون دولار محققة نسبة نمو 44%، هولندا بقيمة 42 مليون دولار محققة نسبة نمو 97%، إسبانيا بقيمة 41 مليون دولار ونسبة نمو 185%، المغرب بقيمة 41 مليون دولار ونسبة نمو 131%، الاردن بقيمة 39 مليون دولار ونسبة نمو 21%، وفى المركز العاشر إيطاليا بقيمة 34 مليون دولار ونسبة نمو 46% بالمقارنة بصادرات نفص الفترة عام 2023.

كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الفترة يناير وفبراير من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 بقيمة صادرات 54 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 32 مليون دولار، يليها إسبانيا بقيمة صادرات 41 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 27 مليون دولار، المغرب بقيمة صادرات 41 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 23 مليون دولار، هولندا بقيمة صادرات 42 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 21 مليون دولار، فلسطين بقيمة صادرات 57 مليون دولار وقيمة نمو 14 مليون دولار، الجزائر بقيمة صادرات 43 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 13 مليون دولار، أمريكا بقيمة صادرات 48 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 12 مليون دولار، ليبيا بقيمة صادرات 58 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 12 مليون دولار، إيطاليا بقيمة صادرات 34 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 11 مليون دولار، وفى المركز العاشر الصومال بقيمة صادرات 16 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 9 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.

وبالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال شهري يناير وفبراير 2024 فقد تصدر القائمة صادرات الدقيق والنشاء بقيمة 106 مليون دولار وبنسبة نمو 192% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023 يليها مركزات المشروبات الغازية بقيمة 98 مليون دولار ومحققة نسبة نمو 2%، الزيتون المخلل والمصنع بقيمة 53 مليون دولار ونسبة نمو 141%، السكر بقيمة 53 مليون دولار ونسبة تراجع 7%، الخضار المجمد بقيمة 51 مليون دولار ونسبة نمو 33%، زيوت طعام بقيمة 48 مليون دولار ونسبة نمو 140%، الفراولة المجمدة بقيمة 48 مليون دولار ونسبة نمو 5%، العصائر بقيمة 44 مليون دولار ونسبة نمو 117%، محضرات من الحبوب وبسكويت بقيمة 42 مليون دولار ونسبة نمو 24%، محضرات غذائية متنوعة بقيمة 38 مليون دولار ونسبة نمو 4%، محضرات خضر بقيمة 36 مليون دولار ونسبة نمو 21%.

ثانياً: أداء صادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال فترة مجلس الإدارة الحالي من يناير 2020 إلى فبراير 2024:

بلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير 2020 إلى فبراير 2024 حوالي 18.1 مليار دولار حيث بلغت صادرات عام 2020 حوالي 3.4 مليار دولا، وبلغت صادرات عام 2021 حوالي 4.1 مليار دولار، وبلغت صادرات عام 2022 حوالي 4.5 مليار دولار، وبلغت صادرات 2023 حوالي 5.1 مليار دولار وبلغت صادرات شهري يناير وفبراير 2024 حوالي مليار دولار.

حيث نجحت جهود مجلس إدارة المجلس والإدارة التنفيذية للمجلس في دفع جهود الشركات المصرية لتنمية صادراتها بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة ذات الصلة بالمنظومة التصديرية خلال السنوات الأربعة الماضية وتحقيق معدلات نمو إيجابية على مدار السنوات بالرغم من التحديات الكبرى التي واجهت العالم جراء تفشى وباء كورونا وما تلاها من التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية وتأثر وسائل النقل والملاحة وتعقد الأوضاع الأمنية والسياسية في مختلف دول العالم، الامر الذي يؤكد على قوة قطاع الصناعات الغذائية المصري وقدرته على التأقلم وتحقيق الأرقام القياسية واكتساب ثقة واحترام العالم وهو ما تؤكده احدث أرقام الصادرات خلال شهري يناير وفبراير 2024 بتحقيق نسب نمو في دول الاتحاد الأوروبي بلغت 71% وإلى السوق الأمريكي بلغ 35% وإلى الدول العربية بلغ 29% وإلى الدول الافريقية غير العربية بنسبة 18% وإلى باقي دول العالم 32%.

وعلى مستوى الإنجاز الدولي فقط احتلت صادرات 13 سلعة غذائية مصرية المراكز التسع الأولى في التصدير على مستوى العالم وفقاً لأخر تقارير مركز التجارة الدولية التابع لمنظمة الأمم المتحدة لعام 2022 والتي سبق للمجلس الإعلان عنها.

كما قام المجلس بإعداد دراسة تفصيلية في نهاية عام 2020 تم الإعلان عنها في مارس 2021 ضمت دراسة قدرات وإمكانيات القطاع وتحديد القطاعات التصديرية التي تتوفر بها الفرص لتنمية الصادرات وتحديد معدلات النمو المستهدفة وفقاً لقدرات القطاع وحجم الطلب في السوق العالمي بجانب تحدي الأسواق المستهدفة والتي يعمل المجلس بشكل شهري على دراستها ودراسة حركة الصادرات الغذائية المصرية لمراقبة الأداء وحل المعوقات التصديرية داخلياً او خارجياً بالتعاون مع أجهزة وزارة التجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء وضمان سهولة تدفق الصادرات المصرية.

كما قام المجلس باستحداث منظومة جديدة للبعثات التجارية تقوم على دراسة الأسواق المستهدفة وإيفاد بعثات تحضيرية إلى تلك الأسواق لدراستها عن قرب وترتيب الإجراءات اللوجستية والفنية التي تضمن نجاح البعثات التجارية بمشاركة الشركات المصرية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري وتجمعات الاعمال في تلك الدول حيث نجحت جهود المجلس في إيفاد 17 بعثة ما بين بعثات تحضيرية ونهائية إلى دول ( كينيا – اوغندا – تنزانيا – جيبوتي – السودان – جنوب السودان – غانا – المغرب – الجزائر – المملكة العربية السعودية – الأردن – الولايات المتحدة الامريكية )، مع عدم تحميل ميزانية الدولة أي تكاليف في كل تلك البعثات اعتمادا على تمويل الشركات المشاركة والرعاة من الشركات والجهات الخدمية.

ودعم المجلس نجاح معرض فود افريكا خلال الأعوام السابقة حتى أصبح أكبر معرض أغذية مصنعة في أفريقيا بمشاركة ما يقرب من 900 شركة محلية ودولية في دورته الأخير في ديسمبر 2024، كما عمل المجلس خلال الأعوام السابقة على استقدام وتنظيم بعثات المستوردين على هامش المعرض بما يتوافق مع الأسواق والسلع المستهدفة وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية للقطاع.

وقام المجلس على مدار تلك السنوات بترتيب وتنظيم المشاركة المصرية في العديد من المعارض الدولية المتخصصة في مختلف دول العالم بالتعاون مع هيئة المعارض وبدعم صندوق تنمية الصادرات ومنها (الامارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، اليابان، المانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الامريكية، البرازيل، تركيا، كندا، ... ) حديث تستهدف تلك المعارض مناطق جغرافية مثل دول الخليج العربي ودول الاتحاد الأوروبي ودول ال CIS ودول الأمريكيتين.

كما قام المجلس بإنشاء وحدة جديدة للتدريب خلال الربع الأخير من عام 2020 وذلك لتقديم الدورات التدريبية وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك الأفراد الراغبين في الدخول للعملية التصديرية بما يساعد في تنمية الصادرات الغذائية حيث بلغ إجمالي عدد البرامج التدريبية 184 تدريب بمشاركة 2357 متدرب على مدى 369 يوم تدريبي حتى نهاية شهر مارس 2024

كذلك يقوم المجلس بصفة أسبوعية "الأربعاء من كل أسبوع" بتنظيم ندوة اليكترونية عبر تطبيق زووم عن فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى إحدى الدول المستوردة والتي يتم خلالها عرض أهم المعلومات المتعلقة بالتصدير إلى الدولة، وكذا أهم القنوات التسويقية، والفرص التصديرية المتاحة تهدف الندوات إلى تعزيز نفاذ الصادرات الغذائية المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية، وكذلك سعي المجلس لتوفير المعلومات التسويقية عن أهم الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية مما يساعد في التوافق مع الاشتراطات المطلوبة لضمان نفاذ المنتجات التصنيعية لهذه الأسواق حيث بلغ إجمالي عدد الندوات الافتراضية 164 ندوة بمشاركة 7032 فرد عبر زووم كما انها مسجلة على قنوات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك واليوتيوب".

التعاون مع الجهات الدولية:

التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID – مشروع تريد Trade

يتعاون المجلس مع ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID/Egypt لتنفيذ استراتيجية الدولة في زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي لزيادة فرص اختراق المنتجات المصرية للأسواق الدولية بما يساهم في تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات الغذائية المصرية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. علاوةً على تقديم الدعم الفني والاستشاري لهذه المشروعات مما يعزز فرصها التصديرية والتنافسية، كما يتضمن الدعم مساعدة الشركات في الحصول على الشهادات واختبارات الجودة التي تحتاجها لدخول الأسواق الدولية وكيفية التغلب على العقبات التي تؤثر على تنافسيتها.

التعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ. عن طريق مشروع Africa Help Desk . منصة المكتب الأفريقي Africa Help Desk بالمجلس تهدف لتعزيز الأنشطة التجارية في السوق الأفريقية وأن يكون الخيار الأول للمصدرين والراغبين في التصدير لأفريقيا. توفر منصة المكتب الأفريقي بالمجلس التصديرى المعلومات الاساسية والمحدثة الخاصة بالتجارة الثنائية بين مصر ودول القارة الأفريقية. كما تعمل منصة المكتب الأفريقي على احداث تأثير حقيقي على فرص التجارة في البلدان الأفريقية وتلقى الضوء على طبيعة الدول الافريقية، الاتفاقيات التجارية الافريقية، الفعاليات والمعارض والانشطة المصرية والافريقية، الفرص التصديرية المتاحة، معلومات فرص السوق والمعلومات المتخصصة للعمليات التصديرية.

تتوفر بمنصة المكتب الأفريقي بالمجلس التصديرى خدمات استشارية متخصصة للسادة المصدرين والراغبين فى التصدير كما تعمل المنصة على تعزيز موقع المجالس التصديرية الخاصة بأفريقيا لتوفير قاعدة بيانات وخدمات ودراسات وآخر المستجدات الخاصة بالتجارة والتصدير لأفريقيا لتكون في متناول جميع الأعضاء.

التعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدوليGIZ من خلال دعوة الشركات العاملة للاشتراك في جائزة الابتكار الصناعي والتي تهدف إلى التعرف على ودعم الشركات الصناعية المصرية التي قامت بتنفيذ ابتكار في المنتجات أو الخدمات أو العمليات، والذي أدى إلى زيادة الأرباح، أو توفير التكاليف، أو خلق فرص عمل، أو تعزيز التصدير.

بروتوكول تعاون مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي المنبثق عن جامعة الدول العربية والمتخصصة في مجال التحول الرقمي.

قام المجلس بتوقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي المنبثق عن جامعة الدول العربية والمتخصصة في مجال التحول الرقمي وذلك لإنشاء منصة رقمية للتجارة الالكترونية للأغذية المصنعة بهدف تنمية الصادرات الغذائية المصرية بالتعاون مع شركة Distichain أحد الشركات المزودة لخدمات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وهو مشروع أساسي يخدم الأمن الغذائي والتحول الرقمي في المنطقة العربية كون مصر أكبر الدول العربية المنتجة والمصدرة للأغذية المصنعة مع مشاركة المزيد من الهيئات الداعمة ودعم التجارة الدولية السلسة. جاء التوقيع خلال الاجتماع السنوي لجامعة الدول العربية في أبو ظبي، بحضور أمين عام جامعة الدول العربية وسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة العديد من الوزارات والمنظمات الحكومية واتحاد البنوك العربية وغيرها.

التعاون مع البنك الدولي في اعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة المصرية والتي تتضمن تعميق التصنيع المحلى، وتنمية الصادرات إلى مختلف الأسواق الخارجية، وخصوصًا أسواق الدول الإفريقية، إلى جانب زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي وزيادة نسبة العمالة الصناعية من إجمالي العمالة المصرية.