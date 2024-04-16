اليوم السابع
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شاهد مرافعة النيابة أمام المحكمة فى قضية سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 09:25 م
شاهد مرافعة النيابة أمام المحكمة فى قضية سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع المتهم فى قضية حبيبة الشماع
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أذاعت الصفحة الرسمية للنيابة العامة على موقع الفيس بوك، منذ قليل، فيديو لمرافعة النيابة العامة امام محكمة جنايات القاهرة فى القضية المتهم فيها سائق شركة أوبر بالتسبب فى وفاة حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بـ فتاة الشروق أو فتاة أوبر، والذى تم الحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه والغاء رخصة قيادته.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم بمحاولة خطف المجنى عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته بتهم الشروع فى خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجنى عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانونى لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمى التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومى آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التى يعمل بها، فتبينت فى واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.

وكشفت التحقيقات عن تعاطى المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتى الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذى أثبته تقرير الطب الشرعي.







حبيبة الشماع

حبيبه الشماع

مرافعة النيابة العامة

مرافعة النيابة فى قضية حبيبة

حبيبة الشماع فتاة الشروق



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