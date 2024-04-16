سعر جرام الذهب فى مصر الآن يسجل 3250 جنيها لعيار 21

كتب إسلام سعيد

تراجع سعر جرام الذهب في مصر قبل قليل بحوالي 10 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3250 جنيها للجرام بالتزامن مع تراجع الطلب على المعدن في الأسواق واستمرار التذبذب الذي يشهده المعدن النفيس.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3714 جنيها.

عيار 21 يسجل 3250 جنيها.



عيار 18 يسجل 2786 جنيها.



عيار 14 يسجل 2167 جنيها.



الجنيه الذهب 26000 جنيه.

وفشل الذهب في اختراق المستوى 3300 جنيه للجرام والاستقرار فوقه ليعود إلى التراجع من جديد ليستمر التذبذب بين هذا المستوى وبين 3200 جنيه للجرام.

اليوم ارتفع متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية إلى 48.70 جنيه لكل جرام بعد أن ارتفع بمقدار 1 جنيه تقريباً مع عودة البنوك إلى العمل بعد عطلة العيد ليسجل الجنيه بهذا تراجع بنسبة 1.9% ويصل لأدنى مستوى منذ 14 مارس الماضي، حيث كان متوسط السعر قبل بداية العطلة الطويلة عند 47.65 جنيه لكل دولار.

كشفت وزارة المالية عن دخول 4.3 طن من الذهب ضمن مبادرة زيرو جمارك منذ شهر مايو من العام الماضي وذلك حتى الأسبوع الأول من شهر ابريل الجاري، حيث تباطأت وتيرة استيراد الذهب من خلال المبادرة في مارس الماضي إلى متوسط 8 كيلو جرام بعد تحرير سعر الصرف.

توقعات سعر الذهب

لم يستطع سعر الذهب المحلي اختراق المستوى 3300 جنيه للجرام عيار 21 والاستقرار فوقه، ليعود إلى التراجع من جديد ويصل إلى مناطق المستوى 3260 جنيه للجرام، والمتوقع أن يستمر التذبذب في الأسعار بين 3200 – 3300 جنيه للجرام خلال هذه الفترة.

