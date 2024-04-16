رفع 455 طن قمامة خلال حملات نظافة وتسوية وتمهيد طرق بـ4 مراكز فى أسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم رفع 455 طن مخلفات وقمامة وتسوية وتمهيد طرق بعدد من الشوارع والمناطق بمراكز البداري والغنايم وديروط وأبوتيج ضمن حملات نظافة تم شنها خلال الفترتين الصباحية والمسائية لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لرفع مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة وفقاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط، إن تلك الحملات تمت بإشراف ومتابعة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ،ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى ومسئولي النظافة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بكل مركز لافتاً إلى رفع نقاط التجميع الموجودة بقرى "دشلوط ونزلة ساو وجرف سرحان وصنبو والمسعودي ودشلوط وديروط الشريف وبني يحيى وشلش والشراقوه"، وعدد من المناطق والشوارع بمركز ومدينة البداري، بالإضافة إلى المناطق المحيطة وأمام المدارس والمصالح الحكومية وشارع الجيش والمحطة بمدينة ابوتيج وتحميلها على القلابات لتفريغها في الأماكن المخصصة بعيدة عن الكتلة السكانية وتمهيد وتسوية الطرق ورفع كفاءة عدد من الشوارع غير المرصوفة ورفع المخلفات الناتجه عن ذلك وشفط الأتربة من جانبي الطريق وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية "سيارات الكنس الآلي ، اللودر ، الجليدر ، الحاويات ، سيارات النقل".



حملات نظافة وتسوية وتمهيد (1)



حملات نظافة وتسوية وتمهيد (2)



