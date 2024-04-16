رفع 1600 حالة إشغال وتعد على الطريق العام بالجيزة

كتبت - مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتمشيط الشوارع من أي إشغالات أو تعديات على الطريق العام أو من أعلى أرصفة المشاة والجزر الوسطى تابعة للمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم والكافيهات، وذلك لما تسببه من إعاقه للحركة المرورية ولتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

وتابع اللواء أحمد راشد جهود الحملات عقب إجازة عيد الفطر المبارك، والتي أسفرت عن رفع 1600 حالة إشغال وتعدٍ بأحياء جنوب الجيزة والوراق والعمرانية ومنشأة القناطر ساهمت في تحقيق الانضباط بالطريق.

شملت الحملات رفع استاندات معروضات وحواجز حديدية وحالات اشغال وسيارات متهالكة من شوارع البراجيل والأقصر وبشتيل والمطار ونزلة كوبري عرابي نطاق حي المنيرة الغربية وربيع الجيزي والبحر الأعظم ونفق عباس ومطلع الطريق الدائري والمنيب بحي جنوب الجيزة وشوارع الغاز وكورنيش النيل ومحمد سالم بالوراق وقرية وردان بمنشأة القناطر.

وتابع المحافظ نتائج الحملات التي نفذها احياء جنوب الجيزة والعمرانية لضبط مركبات التوك توك التي تسير عكس الإتجاة وتعيق حركة المارة والمركبات والتي اسفرت عن التحفظ على 22 مركبه توك توك بالتعاون مع إدارة المرور وإتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز وبالتعاون مع شرطة المرافق ومواصلة جهود تحقيق الانضباط بالشارع وأن تكون الحملات على مدار اليوم.

وكلف المحافظ بمتابعة جهود رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافة والتجريد للشوارع الداخلية والجانبية بالتنسيق مع هيئة النظافة.