اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس وزراء تونس يؤكد دور المؤسسات المالية والبنكية في تعزيز الاقتصاد

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 04:00 ص
رئيس وزراء تونس يؤكد دور المؤسسات المالية والبنكية في تعزيز الاقتصاد رئيس الوزراء التونسي أحمد الحشاني
أ ش أ

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أكد رئيس الوزراء التونسي، أحمد الحشاني، على الدور الحيوي للمؤسسات المالية والبنكية في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتطوير الاستثمار كشركاء أساسيين في دعم وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.


جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء برئيس المجلس البنكي والمالي ناجي الغندري، في القصر الحكومي بالقصبة.


وأشار الحشاني إلى أهمية دمج القطاع في المبادرات الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، إضافة إلى تشجيع المشاريع المبتكرة وذات القيمة المضافة العالية.


كما تطرق اللقاء إلى الإصلاحات المقترحة، وخاصة تلك المتعلقة بتعديل المجلة التجارية، ومكافحة الإقصاء المالي، وتعديل مجلة الصرف.


من جانبه، أكد رئيس المجلس البنكي والمالي التونسي، مجددًا على استعداد القطاع المالي والبنكي لدعم جهود الدولة نحو تسريع وتيرة التنمية.







تونس

رئيس الوزراء التونسي

أحمد الحشاني




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