اليوم السابع
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رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتفقد سير امتحانات الأدائية

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 11:56 ص
رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتفقد سير امتحانات الأدائية رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أجرى فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الادارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية؛ جولة تفقدية في المعاهد الأزهرية تفقد خلالها، سير أعمال امتحانات المهام الأدائية لصفوف المرحلة الابتدائية "الصف الرابع، والخامس، والسادس الابتدائي".

وشملت جولة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية تفقد معاهد ادارة أبوصوير التعليمية؛ حيث زار فضيلته كلا من:"معهد عمر بن الخطاب الابتدائي النموذجي، معهد على أبو حسين الابتدائي، معهد فتيات على أبو حسين الإعدادي".

وقد أدى الطلاب الامتحان في مواد "اللغة العربية، والتربية الدينية، والرياضيات"، و حرِص فضيلته على  التأكد من عدم وجود شكاوى؛ موجهًا بتوفير سبل الهدوء والراحة للتلاميذ لأداء الامتحانات بشكل جيد.

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية (1)
رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية (1)

 

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية (2)
رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية (2)

 

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية (3)
رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية (3)

 

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية (4)
رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية (4)

 







الاسماعيلية

منطقة الإسماعيلية الأزهرية

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الأزهر الشريف




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