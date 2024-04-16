رئيس شعبة المخابز يكشف تفاصيل اجتماع وزير التموين عن تكلفة إنتاج الخبز السياحى

كتب مدحت وهبة

أكد عبد الله غراب رئيس الشغلة العامة للمخابز انه تم الاتفاق مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية خلال اجتماع اليوم بإعداد الشعبة بالتعاون مع اصحاب المخابز السياحية مذكرة بشأن تكلفة انتاج الخبز السياحى " الحر " بعد تراجع أسعار الدقيق استخراج 72% مما سينعكس بشكل إيجابى على سعر الخبز السياحى والفينو لصالح المواطن ، لافتا إلى ان الشعبة العامة ستعقد اجتماعا مع اصحاب المخابز السياحية خلال الساعات القليلة المقبلة بشأن اعداد مذكرة لوزير التموين تتضمن سعر الدقيق وتكلفة انتاج الخبز السياحى.

واضاف عبد الله غراب فى تصريحات لليوم السابع ان أسعار الدقيق الفاخر استخراج 72% تراجعت فى الأسواق من 20 الف و21 الف جنيها للطن إلى حوالى 16 ألف جنيه الأمر الذي يشير إلى توقعات ايجابية بانخفاض أسعار المخبوزات والسلع المنتجة من الدقيق الفاخر خلال الايام المقبلة لاسيما الخبز السياحى "الحر" ولذلك تم الاتفاق مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين بشأن إعداد مذكرة بتكلفة إنتاج الخبز السياحى فى ظل حرص الوزير على توفير أوجه الدعم وتذليل اى عقبات من أجل توفير خبز جيد للمواطنين ومطابق للمواصفات القياسية سواء الخبز المدعم الذى يتم صرفه لما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات التموينية بسعر 5 قروش للرغيف رغم ان التكلفة الفعلية للرغيف حوالى 1 جنيه ، حيث تتحمل وزارة التموين فارق تكلفة الإنتاج حرصا على استمرار دعم المواطن خاصة الاسر من محدودى الدخل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.