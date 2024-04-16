رئيس جهاز الشروق يتفقد مشروع خزان المياه النقية بالإسكان العائلي

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، يرافقه مسئولو الجهاز، مكونات الخزان الإستراتيجى للمياه النقية بمنطقة الإسكان العائلى، وذلك للوقوف على آخر المستجدات تمهيداً لبدء دخول الخزان الخدمة.

وخلال الجولة، تم إجراء تجربة فعلية لعناصر التشغيل، وذلك للأعمال الكهربائية والكهروميكانيكية، والبدء الفعلى فى ملء المياه بحوض التخزين والذى يصل سعته إلى 5000 متر مكعب.

وأضاف المهندس على سعد، أن أعمال تشغيل الخزان تقع ضمن المرحلة الأخيرة لمشروع الاتزان الهيدروليكى، والخاص بضبط ضغوط شبكة المياه بالقطاع الشرقى للمدينة، والذى يُعد من أهم مشروعات المرافق لحل مشكلات ضعف ضغوط المياه فى بعض المناطق، ويُسهم أيضاً فى تحسين توزيع حصص المياه بالأحياء داخل القطاع .

ووجه رئيس جهاز مدينة الشروق، بالاستفادة من أعمال الملء فى تعقيم الحوض الرئيسى للتخزين، وسرعة إنهاء الملاحظات الخاصة بتجربة التشغيل، وذلك تمهيداً للإعلان فى أقرب وقت عن دخول الخدمة قبل بداية موسم الصيف القادم، بخلاف تحقيقه أيضاً للتأمين خلال فترات الطوارىء والانقطاع من مصدر التغذية.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس على سعد، ومسئولو الجهاز، أعمال تنفيذ حارتين بالمحور الغربى، والجارى تنفيذهما بهدف ربط محور الطرق الجديد " الشروق / جوزيف تيتو" بالمدينة، وذلك بعد إنهاء جهاز المدينة لأعمال تأمين ونقل المرافق المتعارضة وأعمدة الإنارة مع مدخل الطريق الجديد.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن المحور الجديد جارٍ تنفيذه من قِبل " الهيئة الهندسية للقوات المسلحة "، للربط مباشرةً بالطريق الدائرى الأوسطى، والطريق الدائرى القديم، ومحور جوزيف تيتو، ومنها إلى مناطق وأحياء محافظة القاهرة، ويسهم فى اختصار الوقت والتيسير على رواد وسكان مدينة الشروق.

وأضاف المهندس على سعد، أن الطريق الجديد سيتم الوصول له عبر المحور الغربى، وسيكون ضمن شبكة طرق متميزة مؤدية للمدينة، ومنها طريقا القاهرة/الإسماعيلية، والقاهرة/السويس، والطريقان الأوسطى والإقليمى.