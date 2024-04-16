رئيس جامعة الإسكندرية يشهد فعاليات الليلة الحادية عشرة من ليالى اللغة العربية

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، الأمسية الثقافية "الأندلس ربيع مؤجل" التى نظمها منتدى جامعة الإسكندرية، للشعر والفنون بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب بالجامعة، والتى تأتي ضمن فاعليات الليلة الحادية عشرة من ليالي اللغة العربية، وذلك بدار الأوبرا بالإسكندرية.

تناول العرض حقبة تاريخية مهمة في تاريخ الأندلس من خلال أحداث درامية يصاحبها كورال موسيقي من تقديم فريق كورال الجامعة، فى إطار شيق ومتميز باللغة العربية الفصحى وفي كلمته بعد إنتهاء العرض أثني رئيس الجامعة علي المستوي المتميز الذي شاهده خلال العرض المسرحى، وإتقان ومهارة العارضين.

وأشاد بفريق كورال جامعة الإسكندرية لتقديمه عدد من المقاطع الموسيقية المتميزة، والتى تعكس المستوي الفنى لطلاب جامعة الإسكندرية الذي نفخر به جميعاً، مضيفا أن الجامعة ستقدم كل الدعم للفعاليات الثقافية والفنية التى تهدف إلى الإرتقاء بمستوى الفن بما يخدم المجتمع السكندرى، وقدم التحية لكل من شارك في إعداد هذا العرض المميز.

حضر العرض الدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس وطلاب كليات الجامعة المختلفة، وأشرف علي إعداده وتقديمه الدكتورة نجوي صابر الاستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب، وأدار كورال الجامعة المايسترو الدكتورة شريهان الحديني، والدراماتور الدكتور محمد مخيمر، وأخرج العرض أحمد سمير.