اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أبريل 2024 08:12 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس أوزبكستان يبحث مع وزير خارجية الكويت سبل تعزيز التعاون

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 08:00 ص
رئيس أوزبكستان يبحث مع وزير خارجية الكويت سبل تعزيز التعاون رئيس أوزبكستان شوكت ميرضائيف
أ ش أ

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بحث رئيس أوزبكستان شوكت ميرضائيف مع وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا على هامش الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى المنعقد في طشقند بجمهورية أوزبكستان ، مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تطوريها وتنميتها في مختلف المجالات.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية ، في بيان لها الاثنين، أنه جرى خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين إلى مستوى الشراكة بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

 







وزير الخارجية الكويتي

عبد الله اليحيا

رئيس أوزبكستان

شوكت ميرضائيف




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