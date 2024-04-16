دورة لممثلى التعليم عن تعزيز جودة أداء الإدارة التربوية ومواجهة الأزمات

كتب محمد صبحى

برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو)، نظمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" دورة تدريبية حول "تعزيز جودة أداء الإدارة التربوية فى مواجهة الأزمات"، بمُشاركة العديد من ممثلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وقطاع المعاهد بالأزهر الشريف، وذلك خلال الفترة من 15 – 17 أبريل الجارى، بمقر اللجنة الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.



ومن جهته، أكد د. شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن تطوير الإدارة التربوية يُعد المدخل الأساسى لتطوير المنظومة التربوية، من خلال التنظيم وحسن التصرف فى الموارد البشرية والمادية، فضلًا عن التنسيق بين جميع الفاعلين، مشيرًا إلى أن جودة أداء الإدارة التربوية فى الرؤية الحديثة للنظم التربوية المُعاصرة تُعتبر من أهم مكونات إستراتيجية الجودة الشاملة للمؤسسات التربوية.

وأضاف المُشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن هذه الدورة التدريبية تهدف إلى التعرف على طبيعية الإدارة التربوية وقت الطوارئ، فضلًا عن اكتساب مهارات القيادة الفعالة للأزمات المدرسية، وكذا التعرف على أساليب إدارة التغيير المنشود أثناء الأزمات المدرسية، وإدراك وفهم طبيعية الإدارة المدرسية الرقمية، بالإضافة إلى تنمية القدرات الإبداعية المُستدامة لدى القادة التربويين وصانعى القرارات التربوية.

وفى كلمته، نقل د. كمال الحجام الخبير التربوى ومُمثل منظمة الألكسو، تحيات د. محمد ولد أعمر مُدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) وتمنياته لأعمال هذه الدورة التدريبية بالنجاح والتوفيق، مُوجهًا الشكر للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة على التعاون مع منظمة الألكسو فى الإعداد والترتيب لهذا النشاط، مؤكدًا أن منظمة الألكسو لا تدخر جُهدًا فى التعاون مع الدول الأعضاء لبناء قدرات العاملين فى كافة المجالات ذات الصلة بعمل المنظمة.



وأضاف ممثل الألكسو أن المنظمة تعمل على الاهتمام بالمؤسسات التربوية وكيفية إدارتها خلال الطوارئ والأزمات، إيمانًا بدورها المركزى فى تأمين الخدمة التربوية للوافدين عليها والمُستفيدين منها كمرفق عمومى يمثل الآلية الأساسية للنظام التربوى، مشيرًا إلى أن الألكسو تعمل على تقديم الإضافة النوعية التى من خلالها يمكن تطوير آليات عمل المؤسسات التربوية، فضلًا عن دعم المنهج الفكرى الهادف إلى تعزيز دور المُؤسسات التربوية وتجويد عملها التربوى والتعليمي.



وأكد شوقى عبدالفتاح المُشرف على إدارة التربية باللجنة الوطنية أن هذه الورشة تأتى فى وقت يشهد فيه التعليم تحولًا جذريًا فى أساليب التدريس والإدارة التربوية وأنماط التعليم وجودته وجودة مُدخلاته ومُخرجاته، مُشيرًا إلى أنه خلال العشر سنوات الأخيرة تزايدت اهتمامات القيادة السياسية فى مصر بتطوير منظومه التعليم الجامعى وقبل الجامعى، والعمل على إعداد كوادر وكفاءات من المُتخصصين تتناسب مع التطور المنشود، مشيرًا إلى أنه من الضرورى أن يكون للمؤسسات التربوية وراسمى السياسات الخبرة الكافية للتعامل الجيد مع الأزمات والتحديات، مؤكدًا أن المؤسسات أو الإدارات الناجحة هى التى تمتلك الرؤية والجاهزية والمرونة والإستراتيجية والعنصر البشرى المؤهل للتعامل مع مُختلف السيناريوهات والتحديات وتحويلها إلى فرص مؤكدة.

شهدت الدورة التدريبية حضور د. شاكر فتحى أستاذ ورئيس قسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية بكلية التربية جامعة عين شمس، ود. محمد سعيد أستاذ مساعد التربية المقارنة والإدارة التربوية بكلية التربية جامعة عين شمس.