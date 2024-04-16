خناقة شوارع داخل برلمان جورجيا بسبب التمويل الخارجى.. فيديو

كتبت: هناء أبو العز

تشاجر المشرعون في جورجيا داخل برلمان البلاد عندما حاول أعضاء الحزب الحاكم تقديم مشروع قانون "مثير للجدل"، بحسب رويترز.



ويلزم القانون المنظمات التي تقبل الأموال من الخارج بالتسجيل كعملاء أجانب، وإلا ستواجه غرامات باهظة.

وقد تعرض هذا الاقتراح لانتقادات محلية ودولية باعتباره يحد من الحريات الأساسية ويعوق توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وقد تم تأجيله في عام 2023 بعد أن أثار احتجاجات على مستوى البلاد.



واندلعت مشادات بين العشرات من النواب الجورجيين في البرلمان، بعد أن لكم زعيم المعارضة أحد الوزراء بيده في منتصف خطابه، ما أصاب مشاهدي الجلسة مباشرة بالرعب، خاصةً وأن قاعة البرلمان شهدت شجارًا عنيفًا بعد ذلك وتحولت الجلسة إلى حالة من الفوضى العارمة.



وأظهرت لقطات بثها التليفزيون الجورجي، ماموكا مدينارادز زعيم حزب الحلم الجورجي الحاكم، يتحدث ليباغته زعيم المعارضة أليكو إليساشفيلي بقبضته، مما أدى إلى سقوطه، ثم واصل إلياشفيلي ضرب خصمه بينما شوهد نواب آخرون وهم يقفزون فوق المقاعد الخشبية للمشاركة في الاشتباك.



وفجأة عمت الفوضى أرجاء القاعة، وقفز المشرعون من جميع أنحاء الغرفة، وألقوا قبضاتهم بينما حاول البعض مساعدة مدينارادزه الذي تعرض للضرب إلى بر الأمان، ولم ينقطع البث إلا عندما كان القتال، يحتدم إلى حد كبير، ثم جرى اصطحاب إلياشفيلي إلى خارج البرلمان.



وفي سياق متصل، كان مئات المتظاهرين اجتمعوا للاحتجاج على مشروع قانون العميل الأجنبي فور إعلان حزب الحلم الجورجي هذا الشهر أنه سيعيد تقديم تشريع يلزم المنظمات التي تقبل أموالا من الخارج، بالتسجيل كعملاء أجانب وإلا ستواجه غرامات.