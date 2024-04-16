خريطة وأسماء المدارس اليابانية بعد فتح باب التقدم للعام الدراسى 2025

كتب محمود طه حسين

ينشر اليوم السابع خريطة وتوزيع واسماء المدارس المصرية اليابانية بعد فتح باب التقدم على 51 مدرسة مصرية يابانية للعام الدراسي المقبل 2025.

فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2025، حيث يمكن لأولياء الأمور الدخول الآن على الرابط التالى والتقدم، https://ejs4students.moe.gov.eg

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2025، متاح من اليوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري، وتستمر لمدة 15 يومًا.

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام.

وسيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط وفق الشروط وقواعد المدارس المصرية اليابانية للسن والتسلسل الدراسي.















