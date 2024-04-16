خبير أمريكى: إيران ارتكبت خطأ كبيرا بمهاجمة إسرائيل

كتبت ريم عبد الحميد

قال ريتشارد هاس، أحد أبرز خبراء السياسة الخارجية الأمريكية، إن إيران قد ارتكبت خطأ بهجوم على إسرائيل، وأنها ستندم على قرارها التحول من استراتيجيتها القائمة منذ فترة طويلة باستخدام قوات بالوكالة فى أماكن مثل سوريا والعراق إلى إطلاق هجوم مباشر على المناطق المدنية فى إسرائيل، والذى لم تؤدى إلا إلى إثارة التعاطف مع الإسرائيليين. وأضاف هاس فى مقابلة مع مجلة بولتيكو أن الإيرانيين قد فقدوا السيطرة على السرد.

وكان هاس، الذى ألف العديد من الكتب عن السياسة الخارجية قد تقاعد من منصبه كرئيس لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية بعد حوالى 20 عاما. وكان مدير التخطيط السياسى فى وزارة الخارجية الأمريكية فى عهد كولين بأول قبل غزو العراق عام 2003.

ولخص هاس الوضع باقتباس قول نابليون: عندما يرتكب أعداؤك خطأ فادحا، لا تقاطعوهم. وإيران قاطعت عدوا فى وقت كانت إسرائيل فيه تزداد عزلة وفى موقف دفاعى، سواء على الصعيد الدولى أو من حيث علاقتها مع الولايات المتحدة.

وكانت صحيفة الجارديان قد علقت على التصعيد بين إيران وإسرائيل، وقالت تحت عنوان "هجوم إيران يحول التعاطف إلى إسرائيل: كثيرون يخشون تشتيت جهود المساعدة فى غزة"، إن الهجوم الإيراني على إسرائيل كان بمثابة اختبار للدفاعات الجوية، ولكنه أصلح ــ على الأقل مؤقتا ــ علاقة تل أبيب الممزقة مع واشنطن، وأبعد الحرب والمجاعة التي تلوح في الأفق في غزة عن عناوين الأخبار الرئيسية ووضعها في أسفل جدول الأعمال الدبلوماسي.

وفي غزة، حيث يعاني جميع السكان المدنيين تقريباً من النزوح والجوع بعد أكثر من ستة أشهر من الحرب، كان هذا التحول في الاهتمام ملموساً بشكل حاد.