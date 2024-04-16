حملة موسعة لإزالة التعديات بمنطقة الامتداد العمرانى برأس البر

دمياط معتز الشربيني

شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط واللواء مساعد مدير أمن دمياط وبرئاسة المحاسب وليد الشهاوي رئيس المدينة ونواب رئيس المدينة.

وتم تنفيذ حملة مكبرة بالاشتراك بين قسم الاشغالات وقطاع النظافة والورش الفنية وقسم الإنارة العامة بالوحدة المحلية، ومشاركة قوات قسم شرطة رأس البر وشركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لرفع الاشغالات المخالفة وإزالة عشش العرب بمنطقة الامتداد العمراني والتي تعدى بها أصحابها على الطريق العام.

من ناحية أخرى، قام قسم الإنارة بالوحدة المحلية بأعمال رفع كفاءة ومراجعة وصيانة أعمدة الإنارة العامة وتأمينها وصيانة الكشافات والكابلات الخاصة بها واستبدال المتهالك منها بشوارع المدينة ، بالإضافة لاعمال رفع المخلفات والقمامة وكنس الرمال بشوارع المدينة .

يأتي ذلك في إطار جهود الوحدة لرفع كافة المخالفات بجميع المناطق والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وجاري استكمال الأعمال وإطار التنسيق المستمر لمتابعة الانضباط في الشارع.