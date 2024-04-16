حبس متهم بالنصب على الراغبين فى السفر للخارج 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على الشباب والاستيلاء على موالهم في منطقة الظاهر.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن عامل تعرض لواقعة نصب من قبل المتهم بعد أن وعده بتوفير فرصة عمل له في الخارج واتفقا على مبلغ مالى، وبعد أن وفره المجنى عليه ومنحه للمتهم أغلق الأخير هاتفه وامتنع عن الرد واستولى على الأموال.

وأشارت التحقيقات، إلى أن التحريات كشفت عن صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على (160 جواز سفر خاصة ببعض الأشخاص راغبى السفر للخارج - 8 أكلاشيهات خاصة ببعض الشركات الوهمية - عدد من الكارنيهات)، وبمواجهته أقر بأن جوازات السفر المضبوطة خاصة بالمواطنين الذين قام بإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للخارج.