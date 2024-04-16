جنايات المنصورة تعقد جلسة النطق على 3 متهمين بقتل سائق توك توك بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

تعقد محكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم عل 3 متهمين بقتل سائق توك توك بقرية كفر أبو ناصر مركز دكرنس محافظة الدقهلية وذلك بعدما قررت هيئة المحكمة بإجماع أرائها فى الجلسة السابقة إحالة أوراقه الى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فى قرار إعدامهم، بعد أن سددوا له طعنات نافذة أودت بحياته فى الحال، بسبب خلافات سابقة بينهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار السعودى يوسف الشربينى، وعضوية المستشارين عبد الله عبد الله مطاوع، ومحمد منسى عبد الرحمن، والسيد عبده منصور، وسكرتارية محمود السيد محمود، والسيد مصطفى رجب، وحسين عبد اللطيف، وذلك في القضية رقم 14803 لسنة 2022 جنايات دكرنس، والمقيدة برقم 2546 لسنة 2022 كلي شمال المنصورة.



كان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية،قد أحال كل من: "السعيد ع.م.ص.ال". (محبوس)، 20 عامًا، مبلط، ومقيم كفر أبو ناصر مركز دكرنس، و"عادل م.ص.ال"، (محبوس)، 33 عامًا، سائق توك توك، ومقيم كفر أبو ناصر مركز دكرنس، و"محمود ن.ع.ال.ع"، (هارب)، لمحاكمة الجنايات.



وورد بأمر الإحالة أنه في يوم 1/10/2022 بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية، قتل المتهمان الأول والثاني المجني عليه، أحمد محمد حامد محمد البرعي، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض (مطواة) وأداة (عصا).



وذكر أمر الإحالة ان المتهمين "تربصا له بالمكان الذى أيقنا سلفا مروره منه، وما إن أبصراه مستقلا دراجة نارية (توك توك)، حتى قام المتهم الثاني بالتشبث بالدراجة النارية قيادة المجنى عليه، وكال له عدة ضربات بيده حتى تمكن من إيقافه وجذبه خارج الدراجة النارية، وانهالوا عليه ضربا حال إحراز المتهم الأول سلاح أبيض (مطواة)، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات".



وحاز وأحرز المتهمين بغير ترخيص سلاح أبيض (مطواة) وأداة (عصا) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.



واشترك المتهم الثالث عن طريق مساعدة المتهمين فى ارتكاب الجريمة بأن هاتف المتهم الثانى وأخبره بمرور المجنى عليه بمكان الواقعة، فتمت تلك الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.