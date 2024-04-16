جداول امتحانات الفصل الدراسي الثانى بمحافظة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ينشر اليوم السابع، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثانى ، لصفوف النقل والشهادات العامة الداخلية، بمحافظة بنى سويف ، بعد اعتمادها من الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف.

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مواعيد امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 2023/2024، والتي جاءت بمذكرة مديرية التربية والتعليم وفقاً للخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة، وفي ضوء المذكرة التي عرضها "وكيل الوزارة هاني عنتر الصابر"، والتي من المقرر عقدها بداية من 8 مايو المقبل وحتى 23 من نفس الشهر.



الأول والثاني الاعدادي



الشهادة الاعدادية



الصف الاول الثانوي



الصف الثاني الثانوي



الصف الرابع والخامس الابتدائي



الصف الرابع والخامس



الصف السادس الابتدائي



جدول الإعدادية المهنية



