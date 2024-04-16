اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2024 10:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

جداول امتحانات الفصل الدراسي الثانى بمحافظة بنى سويف

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 09:26 م
جداول امتحانات الفصل الدراسي الثانى بمحافظة بنى سويف جدول الامتحانات
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر اليوم السابع، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثانى ، لصفوف النقل والشهادات العامة الداخلية، بمحافظة بنى سويف ، بعد اعتمادها من الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف.

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مواعيد امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 2023/2024، والتي جاءت بمذكرة مديرية التربية والتعليم وفقاً للخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة، وفي ضوء المذكرة التي عرضها "وكيل الوزارة هاني عنتر الصابر"، والتي من المقرر عقدها بداية من 8 مايو المقبل وحتى 23 من نفس الشهر.

الأول والثاني الاعدادي
الأول والثاني الاعدادي

 

الشهادة الاعدادية
الشهادة الاعدادية

 

الصف الاول الثانوي
الصف الاول الثانوي

 

الصف الثاني الثانوي
الصف الثاني الثانوي

 

الصف الرابع والخامس الابتدائي
الصف الرابع والخامس الابتدائي

 

الصف الرابع والخامس
الصف الرابع والخامس

 

الصف السادس الابتدائي
الصف السادس الابتدائي

 

جدول الإعدادية المهنية
جدول الإعدادية المهنية

 


 







بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

امتحانات الشهادة الاعدادية

امتحانات بنى سويف

امتحانات النقل ببنى سويف




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة