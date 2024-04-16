اليوم السابع
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تعرف على مواعيد امتحانات نهاية العام بالقاهرة

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 02:44 م
تعرف على مواعيد امتحانات نهاية العام بالقاهرة امتحانات - ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع مواعيد امتحانات القاهرة، للفصل الدراسى الثانى والتى اعتمدها اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من 8 مايو إلي 23 مايو 2024 .

ويؤدى طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس الابتدائي وما يعادله، الامتحانات في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو

وامتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله ستكون في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو .

وامتحانات الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو .

وامتحانات الصف الثاني الاعدادي العام والرياضي وما يعادله الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو .

وامتحانات النقل الإعدادي المهني وما يعادله من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو .

وامتحانات النقل للتعليم الفنى من الأربعاء 2024 /5/8 حتى الثلاثاء 2024 /5/21 .

وامتحانات النقل للتعليم الثانوي العام من الأحد 2024 /5/12 إلى الخميس 2024 /5/23 .

وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الخميس 16 مايو حتى الأربعاء 22 مايو .

امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي يومى الاثنين الموافق 2024 /4/29 ، الثلاثاء 2024 /4/30 مع استمرار الامتحانات حتى لو اعترضتها إجازة رسمية







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