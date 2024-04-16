تعرف على تفاصيل مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام SAF

كتبت - مروة الغول

يستهدف مشروع انتاج وقود الطائرات المستدام SAF تلبية الطلب المتنامى على وقود الطائرات المستدام والذى من شأنه أن يضع مصر فى مقدمة الدول الذى تنفذه فى المنطقة وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى..

‐ العمل جارى على تنفيذ دراسة جدوى مشروع إنتاج وقود SAF فى مصر بالشراكة مع البنك الأوروبى للإعمار والتنمية.

‐ على أن ينتهى العمل فى دراسة الجدوى خلال الأشهر القليلة المقبلة.

‐ مصر لديها فرصة متميزة لتصبح أول دولة فى الشرق الأوسط وأفريقيا تنتج وقود SAF لما تتمتع به من مهارات متميزة فى ظل برامج التدريب المكثفة التى ينفذها قطاع البترول ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع ما يؤهل الكوادر البشرية للتعامل مع التكنولوجيات الحديثة.

‐اتخذ قطاع البترول مبادرات وقطع خطوات تنفيذية خلال الفترة الأخيرة لدخول مجال إنتاج وقود الطيران المستدام SAF لأول مرة وبدأ إعداد الدراسات الخاصة بأول مشروع لإنتاجه اعتماداً على زيت الطعام المستعمل كمادة تغذية.

‐ وقام بوضع تصور واستراتيجية مقترحة لتنفيذه من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات مع الاستعانة بمؤسسات دولية لإعداد الدراسات وإنجاز المراحل الأولية الخاصة بالإعداد للمشروع وتدبير التمويل.



-وخلال شهر مارس 2023 عقد وزراء البترول والثروة المعدنية والطيران المدنى والبيئة والتجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام اجتماعا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الإدارية، بحضور مسئولى الوزارات لبحث التنسيق وآليات التعاون فيما بينها للعمل على انتاج وقود الطيران المستدام SAF فى ضوء مبادرة قطاع البترول الرامية لتنفيذ اول مشروع من نوعه فى هذا المجال.

‐ سيتم تشكيل لجنة تنفيذية من فرق العمل فى الوزارات للعمل على الإجراءات والآليات الخاصة بالتعاون لإعطاء دفعات للإسراع بالعمل على مشروع انتاج وقود الطيران المستدام والتعاون مع المستهلك النهائى لهذا النوع من الوقود متمثلاً فى قطاع الطيران المدنى، كما يتم مراجعة والنظر لكافة الجهود التى تقوم بها الوزارت المعنية بما يدعم إنجاح المشروع والإسراع بخطواته واحكام آليات تنفيذه، على أن يقوم الوزراء بمتابعة ما قامت به اللجنة التنفيذية بشكل دورى.

