تطوير مراكز الشباب والمدارس ومشروعات الصرف بقرى منوف

المنوفية - محمد فتحى

أكد المحاسب إيهاب حجازى المدير الإقليمى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمحافظة المنوفية، أننا حصلنا على المركز الأول على مستوى الجمهورية مجال التمويل للمشروعات الاستثمارية والخدمية.

وأضاف المدير الإقليمى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه عقب الحصول على المركز الأول تم دعم المحافظة ب 10 مليون جنيه كتمويل إضافي لتنفيذ مشروعات بنية أساسية كثيفة العمالة بمركز منوف تتضمن مشروعات صرف صحي وتطوير مدارس ، ومراكز الشباب .

وأشار حجازى ، إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة تطوير مراكز الشباب بمركز منوف، بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحى ، وتطوير المدارس وأنه سيتم التطوير بناء على التنسيق مع الجهات المختصة فى مديريات الشباب والرياضة، والأبنية التعليمية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، للبدء فى أعمال الصيانة .

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، فريق المكتب الإقليمى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة فرع المنوفية برئاسة المحاسب إيهاب حجازي المدير الإقليمي للجهاز ومنحهم شهادة تقدير وذلك عقب حصوله علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية لعام 2023 ، تقديراً لتميزهم وتفانيهم في مجال التمويل للمشروعات الاستثمارية والخدمية ، وبحضور أحمد علام نائب مدير الجهاز، خالد واصل مسئول مجمع الخدمات، محمود ندا مسئول التنسيق والمتابعة، أحمد عبدالكريم مسئول الإقراض المباشر، محمد صبحى مسئول الخدمات الغير مالية.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة هو أحد وأهم آليات تدعيم التنمية الإقتصادية في الريف المصري وذلك من خلال التوسع في إقامة العديد من المشروعات في شتى المجالات لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والقضاء علي البطالة ، موجهاً بضرورة التحسين المستمر لبيئة الأعمال الداعمة للمشروعات وتشجيع رواد الأعمال وتقديم التسهيلات والدعم الكامل لأصحابها.



