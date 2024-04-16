تراجع أسعار التونة فى الأسواق للمستهلكين بين 10.5% إلى 23%

كتب إسلام سعيد

تواصل أسعار المنتجات تراجعها في الأسواق بصورة ملحوظة خلال الفترة الحالية، بعد قرارات البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف والقضاء على سعرين للعملة وتدبير الدولار لكافة العمليات الاستيرادية للخامات ومستلزمات الإنتاج.

وفي هذا السياق، انخفضت أسعار التونة في الأسواق بنسبة 23% تقريباً لتهيط عبوة تونة 140 جرام من مستويات 37 جنيها إلي 30 جنيها لدي بعض الشركات الشهيرة المنتجة في السوق المصرى، كما تراجعت سعر التونة القطع من 50 جنيها إلي 45 جنيها بنسبة تراجع 10.5% تقريبا.

وقال الدكتور علاء عز أمين عام الغرف التجارية، إن هناك وفرة واضحة لكافة السلع (أساسية وغيرها) بعد الافراجات الكبيرة عن البضائع في الموانئ، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين سواء من خلال خفض الأسعار.

وكشف "عز" استمر انخفاض أسعار الجملة لكافة السلع الأساسية والذي تجاوز 25% في العديد من السلع (وعادت الى متوسط منتصف 2023 وسيظهر الانخفاض تدريجيا في أسعار التجزئة في الفترة القصيرة القادمة.

وأشار علاء عز إلى قام كبار المنتجين للسلع الأساسية بإصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء دولة رئيس الوزراء حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تراوحت من 10% الى 25%.



