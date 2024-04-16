تحرير 28 محضرا لمخالفات تموينية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نفذت مديرية التموين بمحافظة بنى سويف، بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الصحة وجهاز حماية المستهلك، حملة تمكنت خلالها من تحرير 28 محضرًا لمحاربة جشع بعض التجار في المواد الغذائية.

كما تمكنت الحملة من تحرير 28 محضرا عبارة عن تحرير عدد 14 محضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية و تحرير عدد 12 جنحة للمسئولين عن المنشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين وتحرير عدد 4 جنح ضد المسؤولين عن مستودعات بوتاجاز لقياهم بالغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد أثناء ساعات العمل الرسمية وعدم إعلانهم عن أسعار استبدال الاسطوانات على واجهة المستودع.



