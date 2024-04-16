اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها فى العمرانية

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 11:46 ص
تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها فى العمرانية اسعاف - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بالعمرانية، وجاري الاستماع لأقوال أفراد من أسرتها، للتوصل لهوية مرتكب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة سيدة داخل مسكنها في العمرانية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة سيدة مصابة باعتداء بسلاح أبيض.

عقب مناظرة الجثة تم نقلها للمشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية مرتكب الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.







مقتل سيدة بالعمرانية

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مقتل سيدة فى العمرانية




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