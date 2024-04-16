انطلاق تدريب المنصة الرقمية لرصد نتيجة المسح القرائى طلاب أولى إبتدائى ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

شهد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، انطلاق تدريب على استخدام المنصة الرقمية لرصد نتيجة الطالب فى أداة المسح القرائي للغة العربية لطلاب الصف الأول الابتدائي وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

وأكد وكيل الوزارة اهتمام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالتدريب لكونه يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، ويحقق ريادة محافظة بورسعيد من بين 27 محافظة لتفعيل تطبيق أداة المسح القرائي لطلاب الصف الأول الابتدائي بواسطة 150 مطبق من معلمي وموجهي مادة اللغة العربية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المركز القومي للامتحانات يهدف من خلال هذا التدريب إلى قياس ثبات وصدق الأداة المعدة لهذا الهدف، مطالبا الجميع بأخذ الأمر بمنتهى الجدية والوقوف على مستوى الطالب الحقيقي للنهوض بالعملية التعليمية ومعالجة أى سلبيات وتقديم برامج علاجية مناسبة.

ولفت إلى أن تطبيق أداة المسح القرائي لطلاب الصف الأول الابتدائي سيبدأ من الاربعاء الموافق 17 أبريل الجاري ويستمر لمدة 5 أيام، متمنيا التوفيق للجميع.

جاء ذلك بحضور محمود بدوي مدير عام التعليم العام و إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية والدكتورة آمال شعبان مدير إدارة التعليم الابتدائي والدكتورة دعاء البدوى مدير إدارة التدريب و ولاء سيف موجه الصفوف الأولى و محمد عبده موجه عام مادة اللغة العربية ورؤساء أقسام التدريب والتعليم الابتدائي بالإدارت التعليمية.