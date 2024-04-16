اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أبريل 2024 10:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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النسخة الثالثة..

انطلاق الملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي "إديو تك إيجيبت" تحت رعاية ابدأ

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 09:28 م
انطلاق الملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي "إديو تك إيجيبت" تحت رعاية ابدأ ابدأ

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انطلقت فعاليات النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي "EDU – Tech" بالمشاركة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" غدًا ولمدة يومين تحت شعار "اصنع مستقبلك"، وبمشاركة أكثر من 200 خبير ومتخصص من خبراء التعليم الفني والتدريب من مختلف دول العالم.

حيث يشارك أعضاء مبادرة ابدأ بعدد من الجلسات والورش النقاشية بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية والدولية بهدف الوصول لعدد من التوصيات لصالح تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، حيث يتضمن المنتدى 7 جلسات نقاشية يستعرض خلالها خطط مواكبة سياسات وبرامج المؤسسات المختلفة لتوجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وللسياسة العامة للدولة في هذا الملف.

وذلك بمشاركة وحضور عدد من الوزرات المعنية بالتعليم الفني والتقني والتدريب المهني في مصر، وعلى رأسهم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العمل.


يأتي ذلك في إطار جهود مبادرة ابدأ نحو تعزيز سبل التعاون المستمر للاستثمار في العنصر البشري، وتطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب لمواكبة التطورات العالمية ومتطلبات وظائف المستقبل وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية فضلًا عن تحسين الصورة الذهنية وتغيير النظرة النمطية تجاه التعليم الفني والتقني لبناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول لرؤية مصر 2030.

 







مبادرة ابدأ

التعليم المزدوج

التعليم في مصر




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