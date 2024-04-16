انخفاض أسعار سيارات "سيات" ليصل التراجع ببعض الأنواع إلى 250 ألف جنيه

كتبت : أماني سمير

تتوالي الانخفاضات للسيارات الاوروبية وتحديدا سيارات "سيات " بنسب متفاوتة ليكون أقصي خفض يبلغ 250 ألف جنيه.

أما "سيات إبيزا" فقد سجل السعر الحالي مليون و250 ألف للفئة الثانية بدلا من مليون و350 ألف جنيه بإنخفاض حوالي 100 ألف جنيه.

وسجل طراز "سيات ليون" سعر مليون و499 ألف بدلا من مليون و650 ألف جنيه بإنخفاض قدره بنحو 151 ألف جنيه.

ويأتي سعر "سيات تاراكو" الفئة الأولي بعد الخصم مليون و750 ألف جنيه بدلا من مليون و900 ألف جنيه بانخفاض قدره نحو 240 ألف جنيه.

أما الفئة الثانية من "تاراكو" فقد سجل السعر الحالي 2 مليون و200 ألف بدلا من 2 مليون و600 الف جنيه بإنخفاض قدر بحوالي 250 ألف جنيه.

وعن سعر السيارة "سيات أتيكا" فقد جاء السعر الحالي بقيمة مليون و750 ألف بدلا من مليون و990 ألف جنيه بإنخفاض حوالي 240 ألف جنيه .

أما سعر السيارة "سيات أرونا" بعد الخصم مليون و300 ألف جنيه وقبل الخصم مليون و395 بإنخفاض 95 ألف جنيه فقط لهذه الفئة .