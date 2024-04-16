انخفاض أسعار السيارات الآسيوية والأوروبية فى مارس 2024

تقرير ـ أماني سمير

شهد شهر مارس 2024 المنصرم موجة كبيرة من التخفيضات في السوق المصرية علي السيارات الآسيوية سواء " الصينية والكورية والهندية واليابانية " حيث بدأت بالسيارات الصينية ثم الكورية ثم الأوروبية وأخيرا اليابانية ، وكان أول تخفيض من نصيب سيارات ساو إيست الصينية بنسبة من 8 : 10 % لطرازاتنها المختلفة تيفولي وتوريس ثم جاء تخفيض سيارات kgm الكورية " سانج يونج " سابقا بمقدار 300 ألف جنيه لطرازتها المتنوعة لنجد في نفس الشهر انخفاضا جديدا لنفس الماركة سجل في أول فئة تخفيض بحوالي 450 ألف جنيه ووصل التخفيض في أعلي فئة إلي 650 ألف جنيه .

ثم جاءت شركة المنصور لتقدم تخفيضات رسمية غير مسبوقة علي عدة موديلات تابعة للوكالتين في مصر، ليصل التخفيض في الأسعار إلي 500 ألف جنيه في أحد الطرازات.

وكذلك سيارات "أوبل الألمانية" في مصر، تم تخفيض سعرها لتسجل الفئة الأولى السعر قبل التخفيض مليون و350 ألف جنيه وبعد التخفيض أصبح مليون و50 ألف جنيه، الفئة الثانية السعر قبل التخفيض مليون 550 ألف جنيه وبعد التخفيض أصبح مليونا و225 ألف جنيه، وسجلت أوبل جراند لاند موديل 2024 تخفيضات تتراوح ما بين 400 إلى 525 ألف جنيه خلال مارس الحالى.

وتتوالي الانخفاضات في أسعار السيارات من قبل عدد من الوكلاء لمختلف الماركات، حيث كشفت شركة المنصور وكلاء "إم جي" الصينية في مصر رسميا عن وجود انخفاض كبير في أسعار سياراتها في مصر بنسب متفاوتة بدءا من 170 ألفا وحتى 260 ألف جنيه لأعلي طراز.

وقامت شركة مودرن موتورز وكلاء سوزوكي الهندية في مصر بعمل تخفيضات علي موديلات "فرونكس" ، "وفيتارا" وصلت إلي 350 ألف جنيه .

ثم قامت شركة "دينامكس" وكلاء ماركة "فيات" الإيطالية في مصر، حيث كشفت عن تخفيض أسعار سيارات فيات تيبو موديل 2024 بقيمة تتراوح بين 300 إلى 325 ألف جنيه بدءا من شهر مارس 2024 .

وشهدت أسعار نيسان آخر موجة الانخفاضات وقبل هي. الفطر بيومين انخفاضات كبري لأربعة طرازات وهم نيسان صني و جوك وسنترا وقشقاي بتخفيض قدر من 250 ألف وحتي 350 ألف جنيه مصري.

وكان طراز " نيسان - صني " قد بلغ سعره مليون و200 ألف لدي التجار ولكن بعد التخفيض الآن نجد أن أول فئة جاءت بسعر 695,400 جنيه والفئة الثانية بسعر 726,500 جنيه والفئة الثالثة بسعر 748,000 جنيه والفئة الرابعة بسعر 761,000 جنيه .

أما طراز سنترا فقد سجل سعر الفئة الأولي 999 ألف جنيه والفئة الثانية سعر مليون و99 ألف جنيه .

وعن طراز قشقاي فقد سجل سعر الفئة الأولي سعر مليون و 406,500 ألف جنيه ، الفئة الثانية بسعر مليون و 411,500 ألف جنيه و الفئة الثالثة مليون و 477,500 ألف جنيه والفئة الرابعة مليون و 482,500 ألف جنيه .

أما طراز جوك فقد سجلت أول فئة سعر مليون و 15 ألف جنيه والفئة ثانية مليون و 115 ألف جنيه والفئة الثالثة بسعر مليون و 165 ألف جنيه .

يذكر أن موجة التخفيضات التي يشهدها قطاع السيارات في مصر منذ مارس 2024 سببها هو تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وتوفير السيولة الدولارية لمختلف القطاعات الحيوية ومنها قطاع مستلزمات الإنتاج .