المغرب وبلجيكا يدعوان إلى وقف إطلاق النار بغزة وإقامة دولة فلسطينية

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دعا رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ونظيره البلجيكي، ألكسندر دي كرو، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق عملية سلام تمكن الفلسطينيين من إقامة دولتهم، وذلك خلال إعلان مشترك بعد نهاية أعمال اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في نسختها الثالثة بالرباط.



وقال أخنوش - خلال الإعلان المشترك - إن المغرب يدعم عدالة القضية الفلسطينية، وإيصال المساعدات، وإطلاق عملية سلام تمكن من إقامة الدولة الفلسطينية، مع ضرورة وقف إطلاق النار.



وأوضح رئيس الحكومة المغربية أن الرباط وبروكسل لهما المواقف نفسها في القضايا الدولية والإقليمية، مضيفا أنه خلال الدورة الحالية تم تسجيل مواصلة البلدين المساهمة في حل القضايا العالقة، مشيرا إلى أن الرباط تشيد بموقف بروكسل الداعم للمخطط الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمغرب .



ومن جانبه، اعتبر رئيس الحكومة البلجيكية، ألكسندر دي كرو، أن بلاده ترى في الاجتماع فرصة لتعزيز الحوار السياسي وبناء شراكة قوية في شتى المجالات، مشيرا إلى أنه "جرى التوقيع على اتفاقات في العديد من المجالات، ما سيساهم في ترقية علاقات البلدين" .



وأوضح المسئول البلجيكي أن بلاده تحتاج إلى الهيدروجين الأخضر، والمغرب يلعب دورا مهما في مجال الانتقال الطاقي.



وأشار إلى أنه جرى مناقشة التعاون في المجال الأمني وأيضا مجالات الهجرة، كما تم بحث عرض المغرب في الهيدروجين، الذي يمثل فرصة مهمة.



وقال المسئول البلجيكي إن لبلاده الموقف نفسه من الحرب في غزة، إذ نريد دولتين بما يشمل فلسطين تعيشان هناك في سلام، مع تحرير الرهائن، ووقف إطلاق النار.



وأكد رئيس الحكومة البلجيكية أن المغرب تعد شريكا مهما للاتحاد الأوروبي، وفي قضية الصحراء ندعم موقفه من الحكم الذاتي كحل أساسي.