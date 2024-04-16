المشدد 6 سنوات لعاملين لاتجارهما فى الحشيش وحيازة أسلحة نارية بالقناطر

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وكيل النيابة كريم كليمون، وأمانة السر هانى خطاب، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعاملين لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 15755 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، المقيدة برقم 3602 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "خليل أ س"، 24 سنة - عامل - مقيم شبرا شهاب القناطر الخيرية، و "أحمد م ع"، 24 سنة - عامل، ومقيم شبرا شهاب القناطر الخيرية، لأنهم في يوم 20 / 5 / 2023، بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، حازوا وأحرزوا جوهراً مخدراً (الحشيش) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة، أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري مششخن "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات، حازوا وأحرزوا بغير ترخيص ذخائر "58 طلقة"، مما تستخدم علي السلاح الناري أنف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.

وأكدت تحريات المباحث بقيادة النقيب "كمال إ ك"، 29 سنة - نقيب شرطة ومعاون مباحث مركز القناطر الخيرية، أنه وردت إليه معلومة من أحد مصادره السرية مفادها تواجد المتهمان، فانتقل إلي حيث أيقن تواجدهم وأبصر المتهمان واقفان والمتهم الأول محرزا لحقيبة بداخلها سلاح ناري فتوجه صوبه وضبطه واستخلص الحقيبة منه وعثر بداخلها علي سلاح ناري بندقية آلية، وكذا 25 طلقة من ذات العيار وكذا 8 قطع لجوهر الحشيش المخدر، وكذا كيس من القماش بداخله 23 طلقة من ذات العيار ومبلغ مالي، وكذا 2 هاتف محمول وألقي الثاني لرؤيته الحقيبة وفر هاربا وبتفتيشها عثر بها على قطعة لجوهر الحشيش المخدر، وكذا 12 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، فأقر بإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن النفس وتجارتهم الأئمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم والمبلغ المالي حصيلة الإتجار.