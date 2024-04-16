المشدد 3 سنوات لموظف لحيازته سلاحا ناريا وذخائر بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وخالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لموظف، لاتهامه بحيازة سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24062 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2850 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "مرشد إ ي"، 54 سنة، موظف، ومقيم مشتهر مركز طوخ - "محافظة القليوبية" لأنه في يوم 21 / 9 / 2023، بدائرة مركز طوخ أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش".

وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

وأكدت تحريات المباحث بقيادة النقيب "أحمد م ع"، 27 سنة - ومعاون مباحث مركز شرطة طوخ - أنه حال مباشرة مهام عمله تلقى بلاغ من الأهالي مفاده تواجد المتهم محرزاً سلاح ناري فتوجه إلى حيث أيقن تواجده فتمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر معه على سلاح ناري فرد خرطوش" وفارغ طلقة خرطوش وبمواجهته أقر بإحرازه بقصد الدفاع عن النفس.