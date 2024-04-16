اليوم السابع
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المدارس تبدأ تقييم الطلاب فى المواد غير المضافة والأنشطة للترم الثاني

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 09:00 ص
المدارس تبدأ تقييم الطلاب فى المواد غير المضافة والأنشطة للترم الثاني وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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بدأت المدارس فى تقييم الطلاب فى المواد غير المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني، حيث تعقد تقييمات الطلاب على مستوى كل مديرية حسب المواعيد التى تحددها المدارس مع مراعاة عدم عقد تقييمات خلال الإجازات الرسمية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن بدء امتحانات المهام الأدائية وكذلك امتحانات المواد خارج المجموع والمواد العملية لجميع المراحل التعليمية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 إبريل وفقاً لظروف كل إدارة تعليمية ، مع مراعاة أعياد الإخوة المسيحيين .

وشددت مديرية التعليم بالقاهرة، أنه يتم وضع الامتحانات مسئولية الموجهين الأوائل، ويتم مراعاة الإجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات، واتباع كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات العامة وحالات الدمج طبقاً للقرار (٢٥٢) لسنة 2017.

 







وزارة التربية والتعليم

تقييم الطلاب فى المواد غير المضافة للمجموع

اخبار مصر

امتحانات الفصل الدراسي الثاني



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