اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أبريل 2024 11:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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المبعوث الأممى إلى ليبيا يستقيل من رئاسة البعثة عقب تقديم إحاطته بمجلس الأمن

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 11:33 م
المبعوث الأممى إلى ليبيا يستقيل من رئاسة البعثة عقب تقديم إحاطته بمجلس الأمن عبدالله باتيلى
أ ش أ

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قدم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبداللهِ باتيلي مساء اليوم الثلاثاء استقالته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش.


وذكر مركز أنباء الأمم المتحدة أن استقالة "باتيلي" جاءت في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك عقب إحاطة تقدم بها إلى مجلس الأمن تناولت التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا.


وكان باتيلي قد أكد في إحاطته أمام مجلس الأمن اليوم أن المناخ الوطني الليبي مهيأ الآن للتوصل إلى اتفاق سياسي جديد وإدارة جديدة لمستقبل أكثر إشراقاً للبلاد.


وأضاف أن الليبيين من جميع مناحي الحياة يعبرون عن تطلعهم القوي إلى الانتخابات وإلى مؤسسات شرعية وموحدة وإلى السلام والاستقرار ووحدة البلاد.


وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد أعلن في شهر سبتمبر عام 2022 تعيين السنغالي عبدالله باتيلي، ممثلاً خاصاً له في ليبيا، ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلفاً للسلوفاكي يان كوبيش.







المبعوث الأممي إلى ليبيا

عبدالله باتيلي

مجلس الامن

استقالة عبدالله باتيلي




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